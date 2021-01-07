記憶體領導品牌威剛(3260)積極投入新世代DDR5記憶體模組的量產開發，JEDEC發布DDR5記憶體標準，威剛也與長期合作夥伴的微星科技與技嘉科技兩大主機板廠進行DDR5新平台的密切測試合作，待最新DDR5平台發表後，最新DDR5 記憶體模組也將同步上市。

JEDEC發布DDR5記憶體標準，為DDR5設定了新標準，不僅僅比前代更快、容量更大，這次的變革也大幅提高頻寬，讓電腦系統越來越多的CPU核心能分配到更多的頻寬，強化性能的提升。

威剛也與長期合作夥伴的微星科技與技嘉科技兩大主機板廠進行DDR5新平台的密切測試合作。

威剛科技攜手技嘉、微星兩大主機板廠，進行密切的相容性測試合作，將於最新的DDR5電腦平台上市期間，同步推出ADATA DDR5記憶體模組，以滿足企業級電腦的性能需求及影音創作者與電競玩家族群的高性能電腦運算需求，提供相容性最佳的DDR5記憶體平台。技嘉科技表示，威剛與技嘉為長期策略性合作夥伴，對於即將到來的DDR5記憶體新世代，技嘉將與威剛攜手合作測試與驗證，初期將針對電競超頻市場。微星科技表示，這次將與威剛密切合作相容性與超頻測試驗證，預計將搭配最新Intel方案與DDR5推出可支援超頻之主機板。

威剛將參與2021 CES ALL DIGITAL線上展覽，同時展出DDR5記憶體與其他創新產品。

(時報資訊)