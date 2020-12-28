【愛傳媒陳朝平專欄】2022台北市長選舉民調，蔣萬安領先群雄，恰逢母難日，記者問他42歲生日願望。

蔣萬安笑瞇瞇地回答道：「第一個，是希望有更多的時間陪兒子，第二個，是希望趕快有「二寶」，第三個，是不是讓我保密？」

更多的時間陪兒子、趕快生二寶？豈不是應該放棄公職，回歸家園？保密？小女生打勾勾玩家家酒？政治人物，愛恨分明，光明磊落，保甚麼密？

這樣的生日三願，彷彿林志玲等影藝名流和網紅的生日願望，也彷彿一般上班族、小資女吹熄生日蛋糕蠟燭時許的願，全然不是一個Street fighter應有的生日願望！

藍軍戰神，應該先天下之憂而憂，後天下之樂而樂；生日許願，豈能不將蒼生百姓的安危福祉放在前頭？

假如我是蔣萬安，我的生日三願鐵定是：一願善有善報、惡有惡報，開放、贊成萊劑毒豬進口的政客，早得報應！二願那些說謊、造假新聞、箝制言論自由、行不正義的人，早入地獄！三願全民覺醒，團結一致，將法西斯獨裁的民進黨，送入歷史灰燼中！

面對一個殘酷的民選獨裁政權，如何能溫良恭儉讓？如何能繼續小確幸？

作者為資深媒體人

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(中時新聞網)