民進黨強推的萊豬政策，行政命令在24日正式在立院表決通過，民進黨黨團下令全數贊成，但卻有黨內同志跑票，這讓綠委王美惠哭了；資深媒體人黃暐瀚卻不以為然，認為民意代表應該要反映民意，民進黨黨團卻用黨意凌駕民意，其中有人堅持反映民意，反遭苛責，這樣合理嗎？黃暐瀚不禁想問王美惠：妳在哭甚麼？

黃暐瀚今(28)日在臉書上發文指出，立院萊豬表決之後，民進黨嘉義市立委王美惠在媒體前哭了，因為她傷心「被同志背叛」、因為如果早知道會有人跑票，她也不要跟著黨意投；黃暐瀚想問王美惠，「妳在哭甚麼？」

黃暐瀚指出，王美惠明白「地方壓力很大」，知道嘉義市民不要吃萊豬，但她身為嘉義市立委，卻沒有在表決時反映地方民意，不跟著民意投票，傻傻地跟著黨的錯誤決定，不怪自己「違背民意」，反而要怪跑票的同志「聽從民意」？

該哭的不是妳，而是把票投給妳的嘉義市民。黃暐瀚指出，如果王美惠是不分區，黨要她違反「本心」，可以選擇退黨，不要當投票部隊；而如果她是區域立委，黨卻要她違反「良心」，那「跑票」的林淑芬跟劉建國，反而才是她的好榜樣。

黃暐瀚表示，王美惠身為民意代表，不聽民意、聽黨意，事後還好意思出來哭？痛批王美惠「妳到底在哭甚麼？」

(中時新聞網)