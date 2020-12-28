中國大陸浙江、江西、湖南、內蒙古區域限電至年底，澳洲天空新聞台主持人史密斯(Chris Smith)稱是北京抵制澳洲媒進口，自食惡果，稱有10億人因此在寒冬中掙扎，限電的地區有些還降到零下40度。但據陸方出示資料顯示，去年澳洲進口煤僅占全年使用量不到2%，國家發展和改革委員會也表示，東北三省才是主要使用煤炭供暖地區，並未短缺煤。

陸發改委21日已澄清，限電是因為復工復產速度加快、南方沒有像北方暖氣設施導致用一般空調耗電激增，加上部分區域尚未達成節能減排標準。此外有專家指出，中國向澳洲進口的是冶鍊金屬用的焦煤為主，不是電廠使用的動力煤。

史密斯說法較能考核的只有某些地區降到零下40度，在個別較空曠的內蒙古自治區山區可能成立，但10億人受凍顯然過於誇大，因為限電省分即使是全區計算，相加也僅約2億人，而且3個南方省分就算以歷史最低溫來算，都不曾低於零下10度。

大陸網民對於史密斯說法也極盡嘲諷，「東北真的是冷，室內溫度25度左右」、「我在家裡褲衩背心......如果光著確實有點冷，但是不至於掙扎」、「東北的冷是真冷！我再吃兩根雪糕頂一會兒」。

中澳關係因為澳洲總理莫里森(Scott Morrison)跟隨美國總統川普(Donald Trump)圍堵策略，加上今年要求中國為疫情負責而惡化，不過近期在真的零下40度的南極洲到是有中美聯手助澳佳話，澳洲有考察隊員因急症須後送回國，鄰近的中國科學考察站立即支援直升機空運物資協助搭建臨時跑道，在另一頭的美方則派飛機協助因疫情未攜帶飛機前往南極的澳洲後送隊員，事後澳洲科學考察站也特意升起中國國旗表達感謝。

(中時新聞網)