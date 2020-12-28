選在萊克多巴胺美豬2021年元旦開放進口前，台糖在台中長榮飯店公開發表育種十年、媲美伊比利豬的「森悅豬」，首波將與長榮桂冠合作推出限量料理，未來將與國內各大飯店合作一起打響國產豬品牌。

台糖公司畜產事業部執行長吳昭宏指出，台糖森悅豬不僅生活在好山好水的屏東大武山下，更食用有機狼尾草及橄欖，肉質甘甜，口感足可媲美日本鹿兒島黑豬，其肉質堪稱台灣的伊比利豬；脂肪分布均勻、肉質甘甜多汁。

「梅洛紅酒燴森悅豬」更是採用有「紅酒界皇后」美稱的梅洛紅酒，讓食用橄欖的森悅豬在其獨特柔順及濃郁果香的口感中，更顯鮮美甘甜。（馮惠宜攝）

他也強調，目前國內養豬最大品種即是台糖配種而來，而具有桃園種黑豬、杜洛克血統、英國大黑豬及鹿兒島黑豬同品系之盤克夏基因的森悅黑豬，更是台糖近年來育種研發的盛舉。「台糖養豬超過一甲子，從未被檢出法定藥物殘留，」台糖強調，森悅豬符合國家GHP規範、ISO 22000（含HACCP）、CAS、產銷履歷等國內外食品安全的認證，經過層層把關，安心有保障。

據悉目前台糖森悅豬全國只有1千多頭，首度與台中長榮桂冠合作，每周約提供5至6頭給飯店製作：松子燻燉肉、蟹黃芙蓉獅子頭等料理，未來也希望和更多飯店合作，一起打響國產豬品牌。

(中時 )