一位女網友近日搭捷運，準備戴上藍芽耳機聽音樂時，被身旁的小屁孩吐槽說「用唉鳳不用AirPods」，她聽完不但傻眼更直接大擺臭臉，讓對方當場陷入尷尬。不少網友紛紛大嘆現在許多小孩都價值偏差，眼尖內行更發現，AirPods跟原PO的藍芽耳機根本不能比，表示2副還買不起

原PO在「Dcard」上表示，日前下班搭捷運的時候，在車廂拿出藍芽耳機準備戴上時，正好被對面坐的兩位女學生看到，剛好聽到對方吐槽她說「用唉鳳不用AirPods，還買沒牌子的無線耳機。」原PO聽到後馬上大擺臭臉，還嚇到對方抖了一下。

原PO在文末直呼「抱歉啊妹妹，我用唉鳳但沒有用AirPods，因為老子用深海蛇啊。」並補充，跟她們說大概也不知道吧。許多網友也紛紛留言表示「有些小朋友真的沒見識又愛貶低人」、「搞不好她們是買盜版的」、「價值觀偏差的屁妹」。

而眼尖網友更發現，原PO戴的這款「深海蛇」耳機，價格約要台幣1萬元，其功能甚至也比舊代AirPods豐富許多。「太壞了啦，這個跟Airpods怎麼比啦，根本石頭敲雞蛋」、「2副二代的錢還買不起這對耳機，瞎妹就是瞎妹」。

(中時新聞網)