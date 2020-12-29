民視將播出《機動搜查隊MIU404》燒腦推理日劇。（民視提供）

迎接2021年，民視將從1月3日起在週日晚間十點開闢「民視推理劇場」，首先祭出在日本播出即造成轟動，話題不斷的燒腦推理劇《機動搜查隊MIU404》，該劇由「星野源」和「綾野剛」領銜主演， 劇中機動搜查隊每次出勤的24小時內負責各大小即時事件的處理與蒐證。男主角的座右銘是「在最糟糕的事情發生前阻止」。除了每集的事件，也延伸到主角的背景與經歷，更獲得日本觀眾「零負評神劇」的讚譽。

不少觀眾看到民視將播出日劇《機動搜查隊MIU404》的預告後，覺得驚喜也非常期待。PTT的日劇版也湧入大量鄉民留言。

該劇演員陣容有星野源及綾野剛，這對「雙野」默契十足、火花強大，編劇則是打造《法醫女王》的野木亞紀子、導演塚原亞由子、製作人新井順子，陣容堅強。該劇以日本警視廳裡面的機動搜查隊為舞台，主角的車牌就是404，內容描寫在有限的24小時之內全力追捕犯人的故事，是一部節奏明快、每集皆獨立結案的警匪推理劇，在日本開播以後獲得廣大的迴響。

(中時 )