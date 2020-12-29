台灣近年來掀起一股「星二代熱潮」，特別是身材姣好外貌出眾的明星級千金，更是網友關注的焦點；吳宗憲家的三個女兒各有特色，雖然只有大女兒吳姍儒在演藝圈，但另外兩個女兒的顏值，其實也有當藝人的條件。其他還有不少星二代也被網友標註「絕美」，雖然有比別人更好的背景，卻不願意靠明星爸爸的幫忙，堅持想靠自己發熱發光。

李紫嫣是李㼈和熊家婕的掌上明珠，近期以女團「PER6IX」出道，遺傳了父母的基因，清秀樣貌和高䠷身材十分出眾，讓大批男網友搶著喊李㼈「岳父」。

焦曼婷則是從小受爸爸焦恩俊影響，愛看戲也充滿表演細胞，甚至喜歡攝影也是承襲自父親，不過個性有主見又倔強，試鏡和拍戲完全不靠爸爸指導。

陳品兒雖有明星老爸陳昭榮，仍不願意運用爸爸的資源，單獨赴北京試鏡，還表示「我不回頭了」，獨立的個性竟然讓陳昭榮相當不捨，送機時當場淚灑機場。

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(中時新聞網)