新北市府因應疫情，宣布戶外集會大型活動須實名制及有效管控人潮，國民黨原定元旦舉辦的「中華民國集氣！元旦祈福健走嘉年華」活動因此取消。對此，前立委陳學聖表示不以為然，他認為國民黨這樣根本就是在挫自己的銳氣，「搞不懂高層是如何決策的」。

陳學聖今(29)日在臉書上指出，國民黨為了疫情，「又」決定停辦元旦「為中華民國集氣」健走活動；他指出，國民黨在聖誕節期間原本也有發起「反萊豬」繞立法院大遊行，也因疫情不了了之，如今又再度重演，這讓陳學聖相當不認同，他表示國民黨真的想太多了！

陳學聖指出，目前民氣可用，國民黨卻一而再，再而三的自挫自己的銳氣，這次的元旦健走舉行在跨年的隔天，「看看跨年有多少人參加，就知道國民黨幾千人的大遊行，根本就算不上大問題」，而且舉辦地點新北市是國民黨執政，依法辦理，真的有甚麼困難嗎？

陳學聖表示，他完全搞不清楚國民黨高層在想甚麼，但他很確定，如果今天換成是民進黨要辦的遊行，就一定會堅持辦下去，甚至和政府起衝突都不會怕！他認為，這半年反萊豬、反關中天所激發的民氣，要消褪是會很快的，如果國民黨高層還這樣瞻前顧後，恐怕甚麼事情都做不好！

(中時新聞網)