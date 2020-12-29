監委林文程巡察行政院時，質疑馬政府時期，決策以「中華台北」名義和觀察員身分參與WHA年會，涉及出賣國家主權，行政院長蘇貞昌回應時，指示外交部應配合監委追查真相。前總統馬英九辦公室回嗆監委程度有待加強，並請林文程即刻約談蔡英文總統及蘇揆。國民黨革實院長羅智強則勸馬英九不用氣噗噗，因為那是「蘇貞昌，想造蔡英文的反！」，他還大酸「有政府會賣台」、「 蘇貞昌好棒棒」。

羅智強在臉書發文說，監察委員要查馬英九賣台，因為馬政府出席WHA用「中華台北」，蘇貞昌大聲說要行政機關配合調查。他想說的是，馬英九不用為這件事7pupu，因為蘇貞昌不是衝著馬英九來的。蘇貞昌其實是想要法辦蔡英文，報蔡英文把他推上萊豬火線受羞辱的仇啦！

羅智強表示，因為，不要說2016年，「賣台」的蔡政府也是用中華台北的名稱參加W H A，「賣台」的蔡英文每年派代表與會的亞太經濟合作會議 (APEC)，也仍然接受中華台北的稱謂啊！蘇貞昌當然知道，如果馬英九賣台是過去式，那麼蔡英文賣台可是現在進行式啊！拜託拜託，可不可以趕快把蔡英文抓去關，民進黨都政黨輪替了，賣台的國民黨都下台了，蔡英文竟然還繼續在賣台，實在太恐怖！太可惡！

(中時 )