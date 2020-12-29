【愛傳媒王鳳奎專欄】最近哈佛大學教授切堤（Chetty）的一項大數據研究指出，窮人翻身的關鍵在於是否能夠住在擁有「向上流動」機會的社區。原來，我們小時候課本所讀「孟母三遷」的故事，真是千古流傳的智慧。

父親深知社區環境對小孩成長的重要性，為了要讓四個小孩有未來，所以與母親做牛做馬，省吃儉用，只為儲存足夠的錢買得起好社區的房子，儘早做到「王父一遷」，脫離住在違章建築區艱惡貧困的生活環境。

就在我考上成功高中後的那一年，我父母用全部的積蓄買了一間不到30坪的公寓房子，地點在台北市新生南路與信義路交接口的精華住宅區，但是父親依然清晨5點前就要騎著鐵馬出去掃馬路，而母親一樣要到富有人家去做女傭，而且他們工作的路程變得更遠一點，父母兩人更加辛苦地做工養家，讓小孩的成長環境大為改善。原本6坪大的木搭房，變成30坪的公寓房，這個家開始有足夠的空間讓四個小孩各自用功讀書。在家讀書時，聽不到外面的吵鬧聲，也不會有鄰居小孩叫喊一起出去玩。對我們全家而言，這是一個全新的生活環境，更是一個夢想的實現，

記得還未搬家前，帶了幾個小兄弟去看新家，發現那是一間在四樓，樓頂有加蓋的公寓房子，原本是製作魚肉鬆的家庭工廠，所以屋內到處都被煙薰得烏漆抹黑。但我們幾個小孩興奮異常，在房子與頂樓跑上跑下，甚至鑽進炒魚肉鬆的爐灶內，搞得全身也是烏漆抹黑的。後來父親請人把爐灶移除，自己將房子裡裡外外整個清洗及漆刷一番，維持依舊的格局，三房兩廳一廚一衛，父母住主臥房，大姐住一房，兩個妹妹住另一房，我則住在頂樓加蓋的小閣房。照片為全家在頂樓留下的合照。

周遭的鄰居們大都和藹可親，也都能和睦來往，只有同住公寓二樓的鄰居，知道我父母的職業後，就開始勢利地對我們家嫌東嫌西。雖然憨厚的母親要我們小孩不得與他們一般見識，見人還是要喊叔叔阿姨好，個性耿直的父親與我則不願與他們家的任何人打招呼，即使碰了面，也視而不見。父親在那裏住了33年，至今都不知道他們姓什麼、叫什麼、做什麼，耿直的父親一生最討厭的就是見勢利會斜眼的人。在我到美國留學後，每次回台灣探親時遇到他們家的人，反而會對我客客氣氣地虛寒問暖。

作為教育者工作者，我一直記得美國知名教育家杜威（Dewey）說過的一句話：「我們（教育者）並非直接去教育孩子，而是間接經由環境去教育孩子，不論是我們順其自然讓環境去教育，或是為教育而特地設計環境，結果會很不一樣。」父親雖然不是教育家，但他深知生活環境對孩子未來的重要性，所以竭盡所能地賺錢以及儲蓄，買了台北市精華住宅區的公寓房，只為了讓我們孩子有窮人翻身的機會。

（待續）

作者為東海大學EMBA教授

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(中時新聞網)