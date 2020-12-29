金馬影帝劉德華（華仔）即便貴為天王，出道多年始終保持敬業態度，在新片《拆彈專家2》除了挑戰體能拍攝追逐、肉搏戰、特訓等戲，還為了求逼真，不找替身親自詮釋斷腿。

劉德華身為監製與演員，不只對其他演員嚴格要求，對自己的演出也盡善盡美；微博日前瘋傳一張劉德華的斷腿照，只見切口處幾乎找不到破綻，讓影迷好奇地詢問，「這個腿怎麼拍的？」有網友猜測：「綠布包住吧，再特效製作，肯定不會真的砍了」想不到有網友信以為真，反駁：「不一定，劉德華老師很敬業的。」使廣大的網友紛紛熱議華仔的斷腿到底怎麼拍的？

網友好奇劉德華的斷腿怎麼拍的。（圖／微博）

網友好奇劉德華的斷腿怎麼拍的。（圖／微博）

《拆彈專家2》上映後，拍攝現場的幕後片段陸續流出，原來劉德華為了將斷腿畫面更加真實，把自己的真腿彎曲用綠布包起來，膝蓋的前半部分戴上假肢，拍攝前也不斷練習如何走路，敬業的態度令許多網友佩服不已，「天王還是那麼拚令人尊敬」、「我以為是腿直接裹上綠布，未曾想到是跪在假肢上」、「劉德華肯定是個好演員」。

劉德華除了包綠布，真腿還直接跪在義肢上行走。（圖／微博）

但對劉德華來說，一切都不算什麼！他跑宣傳時接受採訪，提到拍攝假腿戲的心路過程，認真地說：「我們當演員，一定希望觀眾能感覺到我這支腿是假的，但原來戴假腿的人，他是一輩子用了最大的能力讓你不知道他是假的！」他說導演本身在行動上有些不方便，拍攝前受到許多指點，更能揣摩出身障者的行動。

(中時新聞網)