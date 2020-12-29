經濟部標準檢驗局29日宣布，從明年元旦起實施區間平均速率裝置檢定，未經檢定合格者不得使用，將可提升區間測速裝置執法公信力，確保民眾權益。

標準檢驗局表示，為使區間測速裝置有一致性之檢測機制，今年10月已經訂定公布區間平均速率裝置檢定檢查技術規範。目前已有國家中山科學研究院、財團法人工業技術研究院及財團法人台灣商品檢測驗證中心等3家機構通過標準檢驗局的評鑑，可執行區間測速裝置檢定作業。

標檢局說，區間測速裝置原理為記錄車輛通過兩固定偵測區域間通行時間，再據以計算車輛區間平均速率，因此檢定作業係以測試車輛裝設經校正車載計時設備及車速量測儀器，實際行駛該道路區間，檢核所設區間測速裝置量測結果是否正確。

標檢局製出，目前已經邀集交通主管機關及警察機關召開2場說明會，說明技術規範要求及執行檢定時應配合事項，協助交通主管機關及警察機關儘速完成區間測速裝置檢定作業。標檢局強調，區間測速裝置納檢可提升警方交通執法公信力並保障民眾權益，不論有無區間測速，民眾駕駛車輛仍應符合各道路速限要求，以保護自身及他人用路安全。

(工商 )