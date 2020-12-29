行政院長蘇貞昌29日南下高雄出席「高雄港第七貨櫃中心工程聯合開工祈福典禮」，被問到新式身分證資安疑慮，蘇受訪表示，有些人對於內政部要推動的新式身分證有疑慮，他已經責成內政部一定要多多溝通，讓外界能夠了解要做的各方面；如果沒有溝通好，不必貿然推動。

有媒體問美麗島電子報民調，蘇貞昌不滿意度49％，比滿意度還高，蘇貞昌說，行政院長工作非常吃重，又是高耗損的位置，他這2年來，和團隊大家一起努力、各界指教支持，能夠守住非洲豬瘟，防疫做到世界誇讚，而經濟也是全世界許多國家，極少數能夠正成長，並且在亞洲四小龍一直第一名，股市、各方面成績都非常的好。

蘇也強調，民眾有不滿意的地方，會謙卑檢討，希望能做到大家都認為好；另對於台灣民意基金會民調關於蘇貞昌防疫作為的滿意度突破5成，蘇指出，台灣防疫能成功，是因為國人同胞上下一心、同舟一命，中央、地方一起合作，大家都做到最好，才能滴水不漏。

此外各部會傳有7成無人機是大陸製造，是否明年全部汰換？蘇說，總統指示資安就是國安，行政院對於全國跟資安有關的任何事務，都會非常重視，都會依據相關的法令，跟國安、資安的需要做應對。

(中時 )