市府隨即啟動應變措施，包含通知中火等前30大固定汙染源自主降載、營建工地加強道路洗掃街等多項防制措施。（陳世宗攝）

台中市長盧秀燕2年前打出「市長換人、空氣換新」政見，她繳出空品治理成績單，接近國家空氣品質15微克標準。台中市議會民進黨團總召陳世凱29日批評說，今天中部空品就紫爆市府連句話都沒有吭聲。市府環保局強調，受到境外汙染及東北季風減弱影響，隨即啟動應變並提醒民眾做好防護措施。

盧秀燕28日報告就職2年來執政成績單，針對市民最在意空汙問題，強調上任以來制定「藍天白雲行動計畫」，推動包括中火減煤、燃煤工業鍋爐退場等；台中PM2.5平均排放濃度由2018年每立方公尺18.8微克降到今年截至12月20日達15.4微克，改善幅度近2成。

面對29日中部空氣品質不佳，陳世凱批評說，空汙不是拿來消費、不是拿來做政治操作，是真正要為市民解決的重要問題；請我們盧市長在空汙這麼嚴重狀況底下，想想辦法幫台中市民解決空汙問題吧！不要只有政治操作，少一點政治、多一點做事。

環保局表示，台灣西半部29、30日兩天，受境外汙染及東北季風減弱影響，汙染物易累積空氣品質轉差，台中空品已達「橘色提醒」等級；市府啟動應變措施，包含通知中火等前30大固定汙染源自主降載、營建工地加強道路洗掃街、加強汙染稽查等多項防制措施。

環保局強調，考量今年受疫情影響，民眾搭乘大眾運輸交通工具意願降低改乘汽機車，該局針對移動汙染源加強宣導管制；包括機車定期檢驗、路邊攔檢排氣、老舊機車及柴油車汰舊換新補助、推動電動機車倍增、柴油車攔檢等；預計31日起中部地區擴散條件將轉佳。

(中時 )