台灣政黨認同。（圖／取自「台灣民意基金會」官網）

台灣政黨支持。（圖／取自「台灣民意基金會」官網）

台灣政黨支持：2020/11與2020/12。（圖／取自「台灣民意基金會」官網）

台灣民意基金會今日發表政黨支持度相關民調，國民黨只拿到16.7%，與台灣民眾黨的14.2%，只差2.5個百分點，為政壇投下震撼彈。曾在郝龍斌市府擔任副市長的丁庭宇直言，國民黨尚未意識到自己與民眾黨的路線有重疊性，現在的國民黨要想吃掉民眾黨機率較低，反而要擔心會不會被民眾黨吃掉，這個民調是警訊，國民黨必須謹慎以待。

台灣民意基金會民調提問：「台灣目前有兩個大黨，民進黨和國民黨，還有幾個小黨如台灣民眾黨、時代力量、親民黨、台灣基進等。在所有政黨中，您個人最支持的是哪一個政黨？」結果顯示，30.6%民進黨、16.7%國民黨、14.2%民眾黨、7.1%時代力量、5%台灣基進、2.9%其他政黨合計、22%沒特別支持哪一個政黨、1.5%不知道、拒答。

值得注意的是，歷經多位政治明星退黨的時代力量，竟能逆勢看漲，支持度較11月提高1.1個百分點，來到7.1%；反觀國民黨狂打萊豬議題，支持度竟下降4.5個百分點

根據香港媒體《中評社》報導，丁庭宇在民調發表會上表示，國民黨支持度只贏民眾黨2.5個百分點，這是個警訊，國民黨至今還沒看清楚，自己跟民眾黨的路線有重疊，現在的國民黨要想吃掉民眾黨機率較低，反而要擔心自己的選票被民眾黨吃掉；面對民調低靡與路線走向問題，國民黨要很謹慎。

台灣民意基金會董事長游盈隆也認為，民眾黨的支持度上升的來源，在於上次表達支持國民黨的人，因為雙方的支持者具有一定的互通性。由此可見。民眾黨的支持者結構，從過去的中間選民、淺綠，呈向藍營移動的趨勢；至於時代力量的支持者結構，則是民進黨屬性者下降、中間選民者上升。

(中時新聞網)