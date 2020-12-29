桃園市長鄭文燦29日視察生質能中心興建工程，媒體問及針對萊豬桃園是否會立自治條例，鄭文燦回應，原本桃園就有一個食安自治條例，近七年來也針對進口的美牛做萊劑查驗，大概200多件內有14件有萊劑，不過都在10ppb以下，平均都在0.5-8ppb之間，也都在容許量範圍。

鄭文燦說，這次的修法是改成美豬美牛都要零檢出，但因凡事有增修罰則、涉及人民義務事項都要送中央核定，中央還沒核定之前還無法執行，中央正式解釋令下來才會按照新的解釋令操作。

另鄭文燦提到，業者必須要上網登錄產地的來源，而目前豬肉有雙認證標章，包括國產豬標章及桃園豬標章，桃園市政府也進行四十多場的講習，超市、夜市、市場兩萬個點要做標示，鄭文燦自己也親自視察，目前標示的工作都很順利，產地標示沒有問題，而萊劑的問題要看中央法令如何解釋，因為立法是連原來許可的美牛萊劑都要零檢出，所以這個改變也要經過中央同意，若中央否決就要回到原來的自治條例，強調食安必須要全國一制標準，不能有執行標準的混亂。

(中時 )