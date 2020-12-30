陳嘉樺（Ella）日前出席2020年首場、也是唯一一場校園演唱會的首站「T.C就是這場 大誠保險經紀人 輔仁大學織品系50週年耶誕演唱會」，並聯手玖壹壹、CGS(CHING G SQUAD)攜手攻佔輔大，陳嘉樺睽違許久，今年發行全新音樂作品《Ella Show 娛樂無限公司》，終於又有機會踏上校園舞台開唱，這次前往輔仁大學演出也是Ella今年首場校園，重視每個演出的Ella難掩興奮心情，還專程下午先到現場彩排，確認好所有演出細節，當晚演出一連演唱〈娛樂無限公司〉、〈都幾歲了〉等歌曲。

Ella、玖壹壹睽違兩年齊聚輔大再「合體」，為新北首場–輔大演唱會雙尬〈來個蹦蹦〉成為這次演唱會「限定彩蛋」，Ella表示：「許久不見玖壹壹了，上次同台演出也是2018年高雄巨蛋，這次合體依然是默契十足！」玖壹壹竟與Ella話家常到忘記跳完整首，洋蔥笑說：「Ella真的很像家裡的姐姐一樣，每次聊天都會嗨到忘我，超級好聊！加上有一陣子沒碰到她，當天一到馬上聊開分享最近彼此的近況！」睽違兩年再度合體的Ella與玖壹壹，自虧這次輔大表演〈來個蹦蹦〉是ㄎ一ㄤ版，玖壹壹開心地笑說：「同學們太熱情，中間互動環節都很High，讓我們唱到忘我啦。」

Ella日前與玖壹壹到校園嗨唱新歌。（木樂股份有限公司提供）

(中時 )