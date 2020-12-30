跨年霸王寒流+12級颶風 戴立綱：樹狂搖、騎士ㄞˋ注意

入冬以來最強的一波寒流，今天抵達台灣，由於正逢跨年前後，蔡英文總統今天提醒農漁業，要留意低溫造成的影響。民眾參加跨年活動，也要記得務必遵守指揮中心各項防疫規範，戴好口罩、做好保暖。

蔡英文今天在臉書表示，「很冷喔！真的不要小看寒流！」她說，入冬以來最強的一波寒流，今天已經抵達台灣。根據中央氣象局預報，這波寒流將從今天一路影響到元旦，而且很不巧，跨年夜當晚到隔天，更是最寒冷的時刻。

她要特別提醒大家，這幾天只要有出門，一定要特別注意保暖，多帶一件外套、多披一條圍巾都不嫌麻煩。

由於每逢寒流，養殖漁業經常傳出凍死災情，飼養的禽畜也易染流感，果樹和蔬菜也會凍傷腐敗，她呼籲從事農漁業的朋友，也請多留意低溫造成的影響。

蔡英文也提醒，民眾如果有計劃參加跨年或元旦的大型活動，則要記得：「務必遵守指揮中心各項防疫規範，戴好口罩、做好保暖喔！」

(中時 )