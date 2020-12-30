跨年寒流報到低溫下探5度，能夠溫補暖身的熱湯，成為民眾心中首選！薑母鴨是冬天滋養聖品，但要如何在一片紅海中突圍，一名來自雲林的鄉下小孩黃永福突發奇想，將有著滿滿蟹黃的紅蟳加入薑母鴨裡頭，雖然一開始做得是虧本生意，但在他努力堅持之下，終於闖出一番名號。

薑母鴨搭蟹黃紅蟳 庄仔少年圓頭家夢

為了做出口味獨特的薑母鴨，老闆黃永福試過近10種海鮮食材，卻始終找不出適合的味道，正當想要放棄的時候，發現紅蟳竟然意外和薑母鴨湯頭合拍，從此刻開啟了他的「薑母鴨人生」。其實鄉土味十足的黃永福，年少時曾經走歪路，賭博、敗光所有積蓄，幾乎被社會上認為「不好的事情」，他都做過。

蟹黃飽滿的紅蟳與薑母鴨是絕佳組合。(攝影/范佐意)

「以前胡搞瞎搞，做過很多說出來社會觀感不太好的事，別人問我在做什麼，我都不好意思回答」，回想起以前的放浪，黃永福說如今的他，已經改過自新，對於自己經營的薑母鴨餐廳也很有信心，覺得心裡踏實許多。

所有的配菜老闆都一一精挑細選。(攝影/范佐意)

不過要如何將家鄉味變成能夠迎合市場潮流的口味，黃永福全台跑透透，花了三年時間研發，雖然下重本沒有回報，生意慘澹、乏人問津，但他鍥而不捨，找到了薑母鴨的最佳拍檔—紅蟳。用心熬煮出來的薑母鴨湯頭清甜回甘，搭上中藥熬煮的新鮮蔬果，讓人唇齒留香。小小的店家，生意好得不得了，常常有人向老闆抱怨想吃卻吃不到，要他把店面擴大，但老闆卻拒絕了，他認為生意過得去就好，不想為了賺更多的錢犧牲了品質」。堅持所愛，黃永福從浪蕩少年北上追夢，搖身成為廚師的故事，讓來到這邊品嘗薑母鴨讓的饕客們，不只暖心又暖胃。

老闆黃永福是來自雲林的鄉下小孩，國中畢業後就獨自北上打拼。(攝影/范佐意)

(攝影剪輯/范佐意)

(中時新聞網)