立法院院會日前三讀通過「民法部分條文修正草案」，成年年齡由現行20歲下修為18歲，預計2023年正式上路，而下一步則是修憲將公民投票權及被選舉權從20歲降為18歲，引起各界議論。根據一份最新網路投票結果顯示，絕大多數參與投票的網友反對該項修法。

入口網站《YAHOO》以「投票權下修至18歲，你贊成或反對？」為題，進行網路投票，投票時間為今年12月30日至明年1月4日，截至下午5點20分，已有1000多名網友參與投票，結果顯示，有1094票反對該項修法，而贊成該項修法的則只有135票。

網友投票結果。(圖 翻攝自YAHOO)

贊成修改投票權規定的的網友們表示，「提高年輕人對政治敏感度」「贊成啊，18歲可以自立更生，不要啃老了，自己養活自己去，像米國人」「減少刑事、民事責任上的矛盾」「當然贊成啊！會反對的人都是國民黨的吧！」

反對修改投票權規定的網友們則表示，「反對那些思想不健全就有投票權的人」、「小孩子還是不懂得如何去做事」、「心智想法都不成熟」、「先有盡義務當完兵了，也開始繳稅了的人才配擁有投票權吧」。

(中時新聞網)