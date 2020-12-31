美股消息面：

1.美國12月芝加哥採購經理人指數(PMI)為59.5，優於市場預期值57。

2.美國商務部公布，美國11月批發庫存下跌0.1%，市場預期為上升0.6%。同時，商品貿易逆差初值，從10月804億美元，擴大至848億美元，市場預估值為815億美元。進口則增加2.6%，出口上升0.8%。

3.美國個人紓困金增加一案，尚卡在參議院難產。因新年假期將至，外匯市場交投清淡。30日美元指數受到壓抑，並跌至近3年新低。盤中，美元指數一度跌至89.52，是2018年4月以來的最低水位，最後為89.65，跌0.39%。歐元兌美元曾升至1.231美元，最後為1.2292，升0.34%。美元兌日圓跌0.19%，至103.23日圓。另外，英鎊也升值0.87%，至1.3618美元。根據Coindesk報價，比特幣也出現新高，一度升至28969.9美元，之後站穩在28700美元以上。

4.美元走貶，造就30日金價走高。紐約期金收市漲10.5美元或0.6%，每盎斯為1893.4美元。國際金價在過去5個交易日中，已有4天收紅，今年以來累計漲幅為22%。紐約現貨金收市漲0.85%，每盎斯為1894.3美元，盤中高低點分別是1895.7與1875.6美元。

5.美國上周原油庫存減幅較預期為多，美國石油庫存利多數據，對油價有支持作用。再加上英國再批准緊急時，可使用的另款新冠疫苗，雙雙激勵國際油價30日上揚。紐約期油收漲0.4美元，每桶為48.4美元。倫敦布蘭特期油收漲0.25美元，每桶為51.34美元。

(時報資訊)