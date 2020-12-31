陽明山上的草上有冰霰。(翻攝自 發現陽明山FB)

寒流發威，冷空氣強度將持續到元旦清晨，今早有網友表示，清晨7時10分登上陽明山的七星山主峰時，發現下冰霰了，「飄一些雪花，一陣一陣的」，讓民眾紛紛趕往山上看冰霰美景。

這名網友在臉書「發現陽明山」PO出七星山主峰下起一陣一陣的冰霰，以及出現冰柱的美景，從照片上可以上出，當地零下2度，山上白茫茫一片，風很大，讓原PO的手快凍僵。

對此，網友們紛紛留言，「好棒喔！」、「好像颳颱風」、「今天沒下雪晚起床了，上山路途中」、「非常冷啊」。

除了陽明山，今天太平山也有霧淞跟結霜可看，台東南橫的向陽派出所一帶今早9時降下初雪，派出所與警車全被白色冰雪覆蓋。

陽明山的山坡上有冰柱。(翻攝自 發現陽明山FB)

陽明山的七星山峰頂白茫茫一片，下起一陣陣冰霰。(翻攝自 發現陽明山FB)

原PO表示，山上零下2度，手腳快凍僵。(翻攝自 發現陽明山FB)

據氣象局資料顯示，今天上午溫度仍偏低，花東地區及北部、東北部山區，仍有局部短暫雨，東北部及北部1000至2000公尺的部分山區，若水氣與溫度條件配合仍不排除有降雪的機率，但因為水氣減少而機率降低，然而地面可能有結霜現象，跨年當晚至隔天清晨天氣依舊寒冷，注意保暖。

(中時新聞網)