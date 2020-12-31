新冠肺炎疫情越來越嚴峻，宜蘭縣的「大房」宜蘭市及「二房」羅東鎮原訂各自要舉辦的跨年晚會活動，今（31）日上午也宣布調整方式，不開放民眾進場，改採網路線上直播或第四台直播，讓民眾待在家中防疫跨年。

原本宜蘭市公所前一天晚上還在做跨年活動場地總場檢，並表示在嚴格落實防疫措施下，跨年晚會仍會依原訂規畫進行，但宜蘭市長江聰淵在上午11點15分親自出面宣布，將調整跨年晚會活動方式，活動舞台表演區及舞台前觀賞區不開放民眾入場，民眾可透過「江聰淵粉絲團、宜蘭市公所、正聲廣播、宜蘭痴、hi宜蘭」等網路直播平台，讓民眾在線上觀看跨年活動的內容。

羅東鎮公所則在前一晚已先行發佈新聞採訪通知，表示為因應配合防疫措施，跨年晚會改採直播方式辦理，民眾可透過宜蘭有線電視第三台及羅東鎮公所FACEBOOK粉絲團、羅東鎮觀光發展所FACEBOOK粉絲團觀賞直播跨年晚會節目。

至於元旦升旗典禮及健走活動，包括蘇澳鎮、冬山鄉、羅東鎮、宜蘭市等鄉鎮市紛紛宣布取消舉行，宜蘭縣政府則改採線上直播方式，由縣長林姿妙率領縣府一級主管舉行元旦升旗典禮。

(中時 )