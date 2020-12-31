英國出現變種病毒，台灣卻遲遲不斷航，相較於年初對於武漢第一時間就禁止來台，返台還要包機，讓各界懷疑，是否防疫的標準不同？對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，套一句話來說，時空不同，且就算班機停掉，病毒還是會來。

陳時中指出，時空不同是因為武漢爆發病毒的初期，因為未知，所以我們被壟罩在一片恐懼中。加上看見來自武漢的報導、小區的管理用鐵鍊鎖以及方倉醫院等訊息，這些都帶來很大的恐懼，在那樣的情況下，沒用最嚴格標準來處理事情是失職，也可能會引發很大疫情的感染。

陳時中表示，許多國家包含日本與美國，就是因為第一時間沒有警覺性、沒有守好邊境，才會留下疫情爆發的源頭。如今10個月過去，我們對病毒的認識已完全不同，其傳播情況也不同，英國是民主國家的先驅，對新聞的揭露度清楚許多，因此處理態度也就不同，但採用的方法並無很大的不同，英國沒有封城，本就有飛機，為減少防疫壓力，才要求減班的。

而武漢則是自己封城，飛機無法飛，所以才積極協調讓飛機飛，陳時中再度強調「我們對武漢沒有特別嚴格。」進來台灣都是集中檢疫，用高規則做好，入境之後有另外的通道進來、沿途消毒，再進入集中檢疫所，進去採，出來也採，加上七天自主健康管理。如今的集中檢疫所又比當初更上軌道、相關人員的訓練也更好，裡面也從未發生群聚或脫逃現象，能量也不同。

陳時中強調，就算班機都停掉，病毒還是會進來，世界各地有50個國家都有英國變種病毒的案例，而英國交通也沒有被歐洲完全斷絕，大部分都還是可以透過其他管道回來，若是輾轉回來、心存畏懼，難誠實以對，就會對疫情調查造成困難，因此邊境要嚴守。

陳時中也說，病毒已變異20幾次，而英國也將變種病毒的訊息透露的更清楚，像是他們觀察到「變種病毒的傳播力比較高」，這件事情他們也很誠實地告訴全世界，秉持著認真負責的態度，他們是負責任的地球公民。

(中時 )