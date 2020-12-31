行政院今31日宣布，地方食安自治條例凡定有「乙型受體素一律不得檢出」規定者，因違反憲法並牴觸中央法規，自元旦起原訂者函告無效，新訂者不予核定，對此，嘉義縣長翁章梁除表示按中央規定辦理，也說台灣公共衛生制度不適合一國多制。

翁章梁說，台灣就公共衛生來講，不適合一國多制，會造成業者無所適從，因此一切按照中央規定，有些縣市提出不同看法，會在釋憲過程中看最終結果如何，不過他認為，台灣不可能在衛生管理上每個制度都不一樣，這大概是不可行的。

(中時 )