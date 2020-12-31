微風廣場、南京元旦限定 指定美食買1送1 19:132020/12/31 中時 郭家崴 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 微風廣場、南京明（1日）慶元旦，針對微風積點禮遇會員推出「一日限定專屬優惠地圖」，至2館指定專櫃扣微風積點禮遇20點，享商品限定優惠；微風廣場Trine & Zen、MAISON KAYSER，微風南京「何必問」指定商品買1送1。 微風會員扣20點，微風廣場MAISON KAYSER法國魔杖，原價 110元，元旦買1送1。（微風提供） 此外，微風廣場 Keeley Ann、Hästens；微風南京 Lucy’s、LACHELN等配件、床包、飾品、服飾、保養品、香氛等祭出低於5折優惠。 微風會員扣20點，微風南京何必問紅豆系列紅豆沙牛奶、豆奶、牛奶珍珠，原價 80~95元，元旦買1送1。（微風提供） 頂好、JASONS元旦優惠 異國美食買1送1 用電大戶條款正式公告 明年1／1上路 (中時 ) #微風廣場 #買1送1 #微風 #積點 #禮遇 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台北101跨年交通全指南 晚間7時啟動3階段交管 12:222020/12/31 生活 彰化縣元旦升旗典禮改線上直播 跨年晚會也採線上摸彩 09:202020/12/31 生活 新北新店戶所元旦結婚登記 送幸福饗宴 16:522020/12/31 寶島 防疫升級＋強烈寒流 超商搶賺跨年財出新招 19:402020/12/31 生活 歡慶元旦 全聯OFF COFFEE熱美式限量1元 19:192020/12/31 生活 男收1萬元美金赴美買精 幫台女生下龍鳳胎 獲判無罪 12:082020/12/31 社會 告別2020 美妝祭優惠 屈臣氏推加1元多1件 04:102020/12/31 時尚消費 1分鐘讀財經》外資大買268億提前卡位 新年押寶4類股 08:142020/12/31 財經 千萬不要錯過這天！2021年1月星座幸運日公開 08:002020/12/31 運勢 預防電氣火災 新北消防呼籲「5不1沒有」 17:342020/12/31 社會 跨年夜好冷 百貨禦寒商機爆量翻倍 20:012020/12/31 生活 生活熱門新聞 北市為何堅持現場跨年原因曝光 因陳時中對黃珊珊吐一句話 - 生活 真的下雪了！台東南橫向陽上午9時降下2020初雪 - 生活 離婚後財產不必再均分 民法修正案立院三讀通過改依貢獻度 - 生活 寒流最冷6度為何這麼恐慌？他不解發問 網點台灣在地關鍵 - 生活 2021跨年煙火哪裡看最好？全台10大人氣夯點總整理 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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