微風廣場、南京明（1日）慶元旦，針對微風積點禮遇會員推出「一日限定專屬優惠地圖」，至2館指定專櫃扣微風積點禮遇20點，享商品限定優惠；微風廣場Trine & Zen、MAISON KAYSER，微風南京「何必問」指定商品買1送1。

微風會員扣20點，微風廣場MAISON KAYSER法國魔杖，原價 110元，元旦買1送1。（微風提供）
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此外，微風廣場 Keeley Ann、Hästens；微風南京 Lucy’s、LACHELN等配件、床包、飾品、服飾、保養品、香氛等祭出低於5折優惠。

微風會員扣20點，微風南京何必問紅豆系列紅豆沙牛奶、豆奶、牛奶珍珠，原價 80~95元，元旦買1送1。（微風提供）
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頂好、JASONS元旦優惠 異國美食買1送1
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(中時 )

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