2020年即將走入歷史，台灣民意基金會董事長游盈隆今天表示，蔡政府下半年「走針」的很嚴重，他質疑民進黨有「走向政黨幫派化」的前兆，呼籲民進黨自我克制墮落腐敗的衝動。對於蔡總統內舉不避親，卻推說和蔡總統無關，「誰會相信？是把人民當白癡嗎？」

游盈隆表示，兩天前他接受媒體聯訪，談「2020蔡政府十大施政的民意反應」。用籃球賽做比喻，他說蔡政府上半場打得很好，幾乎無懈可擊，主要是防疫和紓困表現太好了，簡直就是Sensational，令人激賞，不但贏得國內民心，也讓國際社會刮目相看，豎起大拇指。

但下半場就打的很難看、很不理想，肢體動作粗暴、犯規頻頻，sloppy and ugly，差一點將上半場遙遙領先的分數輸光。「記者問我，如果我來打分數會打幾分？我說60分。這是以「春秋責備賢者」的角度打出來的分數。」

不過他說，最近蔡政府又做了兩件事，相當爭議，應該在歲末年終時記上一筆。一個是蔡英文總統「內舉不避親」，任命其表姊夫吳明鴻出任最高行政法院院長；另一個是民進黨立院黨團祭出嚴厲黨紀，處罰三位萊豬表決時跑票的黨籍立委--林淑芬、劉建國、江永昌。

雖然司法院長許宗力挺身而出，說是他的決定，不是蔡總統授意，和蔡總統無關，但游盈隆認為，「這些說法要如何杜天下悠悠之口？」許宗力此舉和當年行政院長林全力薦蔡英文表姊林美珠出任勞動部長如出一轍，都推說總統事先都不知情，都和蔡總統無關，「誰會相信？是把人民當白癡嗎？」

至於用嚴厲黨紀處分跑票的三位黨籍立委，還威脅未來可能不被提名參選立委，他說，這等於是公然威脅剝奪三立委的政治生命，非常粗魯和荒唐。區域立委，是選民一票一票選出來的，立委反映選區民意是天經地義的事情，逕行用黨紀嚴懲，是公然向「代議民主政治」挑戰，是走向政黨幫派化的前兆，「民進黨可以自我克制墮落腐敗的衝動嗎？」

游盈隆指出，2020年民進黨政府下半年，「走針」的很嚴重，最先是七月蔡政府用「參審制取代陪審制」，引爆司改會等170個民間團體的強烈不滿；接著是八月底宣佈「開放美國萊豬進口」，驚動全國；十月關中天爭議浮現，新聞自由問題再次浮出檯面；十一月秋鬥大遊行，食安疑慮的再度蔓延。

他說，現在再加上蔡總統內舉不避親，及民進黨祭出黨紀嚴懲三位區域選出的立委，「我說蔡政府下半場打的一塌糊塗，荒腔走板，應該算是客氣的。」

(中時 )