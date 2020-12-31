韋禮安高雄跨年晚會開唱。（民視提供）

韋禮安高雄跨年晚會開唱。（民視提供）

創作歌手韋禮安在《高雄2021跨百光年》跨年晚會獻唱，雖然寒流來襲，不過剛成功結束個唱的他，直呼現場還算溫暖的！原來去年他受邀到北京唱跨年，竟然是在冰封的零下14度進行戶外演唱，偏偏造型服還會露出一節腳踝，全身貼滿暖暖包，只有腳踝部位裸膚對抗冰天雪地，下台後直表示不知道剛剛是怎麼唱完的。所以面對6度低溫特報，他老神在在，穿上帥氣的西裝造型登場，一連演唱〈慢慢等〉〈女孩〉等4首招牌歌曲，陪歌迷歡樂跨入2021！

韋禮安除了祝福大家2021新年快樂，介紹演唱曲目〈還是會〉中有「害怕」歌詞，提到2020有很多的不開心，把「害怕」唱大聲一點就可以把「害怕」趕走，要大家開開心心迎接2021！

韋禮安說，跨年晚會改成現場直播，如此奇特台下空無一人的場景，會讓他永遠記住這一幕，這樣奇怪的經驗讓今天有一個總結，代表2020的不平靜停留在這一刻，希望大家開心迎向2021，演唱輕快節奏的歌曲〈女孩〉時，他還搞笑跟讓現場工作人員一起尖叫，讓網友超羨慕。雖然這次線上直播讓他有點遺憾不能在現場看到觀眾一起互動，但防疫優先，也心存感恩還有機會能夠上台表演，所以更要落實防疫生活。

(中時 )