苗栗縣通霄鎮城北里高鐵橋下周邊農田轉作景觀作物，繽紛花海現正綻放，花期到1月中旬，2日正式開放參觀，遊客趁元旦連假來欣賞。（巫靜婷攝）

苗栗縣通霄鎮城北里高鐵橋下周邊農田轉作景觀作物，繽紛花海現正綻放，花期到1月中旬，2日正式開放參觀，遊客趁元旦連假來欣賞。（巫靜婷攝）

苗栗縣通霄鎮城北里高鐵橋下農田轉作景觀作物，繽紛花海現正綻放，花期到1月中旬。（巫靜婷攝）

苗栗縣通霄鎮城北里高鐵橋下農田轉作景觀作物，繽紛花海現正綻放，花期到1月中旬。（巫靜婷攝）

苗栗縣通霄鎮公所與城北里辦公處及苗栗縣總體營造協會，在城北里高鐵橋下農田舉辦焢窯活動，200窯開放報名即秒殺。（巫靜婷攝）

苗栗縣通霄鎮公所與城北里辦公處及苗栗縣總體營造協會，在城北里高鐵橋下農田舉辦焢窯活動，民眾攜家帶眷體驗農村樂。（巫靜婷攝）

苗栗縣通霄鎮公所與城北里辦公處及苗栗縣總體營造協會，在城北里高鐵橋下農田舉辦焢窯活動，民眾攜家帶眷體驗農村樂。（巫靜婷攝）

元旦連假第二天苗栗縣氣溫回暖，通霄鎮公所與城北里辦公處及苗栗縣總體營造協會在城北里高鐵橋下農田舉辦焢窯活動，並宣布通霄花海正式亮相，負責照顧花田的城北里長詹春旺表示，受乾旱影響，這次使用深水井抽水灌溉，電費大增，維護花田不容易，目前花況盛開，預計可欣賞到1月中旬。

通霄鎮公所去年搭配農委會「對地綠色環境給付計畫」，推動城北里高鐵沿線1.5公里範圍，第2期作稻田轉作景觀作物，1分地從4500元補助提高至5500元，鼓勵農民轉作。農業課表示，占地約5公頃的花田有萬壽菊、一串紅、波絲菊、向日葵等，1月2日起開放參觀，盼增進通霄農村觀光能見度。

城北里長詹春旺表示，栽種花田時遇到乾旱，這邊連地下水都抽不到，尤其乾旱季節雜草很會生，與花搶養分，花更不好種，為解決水源問題，田區採用深水井抽水，比起一般淺水井1天電費只要50元，深水井用大馬達，1天電費就要500至600元，維護花田很辛苦，呼籲遊客走步道觀賞，切勿踐踏花田。

通霄景觀花田區不僅有繽紛花海，現場也設有可愛有趣的裝置藝術，供民眾打卡、拍照，農業課長馬華君表示，搭配花海宣傳，2日舉辦焢窯及抽獎活動，200窯分為現場及電話報名，全數秒殺，因應防疫，民眾除了自備口罩，焢窯活動現場也有準備口罩及消毒酒精，並請衛生所設醫護站服務。

(中時 )