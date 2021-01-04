一代女神林青霞雖息影多年，但一舉一動仍受到外界高度關注，日前她推出新書，並重啟微博和粉絲互動，不時會分享生活點滴的她，因錯過元旦發祝福，於是2日的時候，趕緊補發賀年圖文，卻因為附的圖似乎暗藏玄機，意外引起網友熱議。

林青霞2日在微博發文，寫下：「錯過了元旦第一天的祝福，在此祝福你們元旦第二天至元旦第365天都快樂」，並附上一張圖片，裡面有2個人，其中女子穿旗袍，而男子穿西裝，背對大家走在有2021字樣的地上。

林青霞新年PO文暗藏玄機？(圖／翻攝自微博)

圖片一出引起熱議，「這張圖是姐姐和先生嗎？同樣祝您家庭幸福美滿」，還有網友認出這是「花樣年華」的圖，但因為這部片並不是太適合用來祝福新年快樂，因此意外掀起討論。

「我也沒看懂為什麼發這個」、「因為兩人腳底下的2021吧」，也有人認為她應該只是單純喜歡這個圖，並用此祝大家都有美好花樣年華。林青霞1994年和香港富商邢李㷧結婚，就淡出幕前，家庭幸福的她，近年來屢傳婚變，但她卻從不解釋和闢謠，直到去年返台出席電影《滾滾紅塵》數位修復版首映會時，才回應媒體：「我的家庭幸福美滿。」

(中時新聞網)