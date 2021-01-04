教育部鼓勵非正規教育機構辦理課程認證，以讓民眾參與終身學習。截至去年8月止，通過認證機構計有724個、通過認證課程數計有2062門、通過認證則共計有4805個學分數。

教育部委託台師大在今天辦理「非正規教育學程認證理論實務經驗交流論壇」，本次論壇聚焦研議終身學習機構於實務上的學習成就認證機制，期形成終身學習機構學員於學習成就認證目標的共識。

為鼓勵國民參與終身學習意願，建立學習成就認證制度，並作為入學採認、學分抵免或升遷考核的參考，促進正規與非正規教育連結，教育部依據《終身學習法》第13條訂定《非正規教育學習成就認證辦法》、《非正規教育課程認證作業要點》，就非正規教育學習成就認證的課程認可及學分證明的發給等事宜訂有相關規定，並推動認證作業。

自2006年起，教育部委請台師大為非正規教育實體課程認證機構，辦理非正規教育課程認證事宜；又為擴大課程認證市場規模及打破區域限制提高離島及偏鄉民眾參與終身學習機會，於2017年起更新增具備辦理數位課程經驗的「國立空中大學」為第2個非正規教育課程認證機構。

認證機構每季受理、審查、輔導終身學習機構申請非正規教育課程認證，並核發學員學分證明書、辦理宣導說明會、媒合非正規教育機構與大專院校合作開課，以提供民眾實作性課程，發揮大專校院學術專業及非正規教育特色，並鼓勵大學採認認證學分，認證對象包括社教機構、社區大學、具文教性質的人民團體與文教基金會等。

有關非正規教育課程相關認證事宜可至「非正規教育課程認證機構－國立台灣師範大學」網站(http：／／www.nepac.org.tw)及「非正規教育課程認證機構－國立空中大學」網站(https：／／lldc.nou.edu.tw／index.php)查詢。

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