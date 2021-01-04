109學年HBL高中籃球甲級聯賽今天展開外卡賽階段，首戰金甌女中在高二中鋒張婕柔單場20分、24籃板「雙二十」力挺下，77比38大勝永平高中，明天和南湖高中再度過招，爭取八強門票。

張婕柔今天得分、籃板均創個人HBL生涯新高，她說：「預賽前的友誼賽我扭傷右腳踝，預賽前面狀況不是很好，今天覺得好很多，就用力在籃下幫助隊友。」

張婕柔坦言，因為有非贏不可的壓力，大家都很緊張，而預賽輸掉的比賽都有機會拚下來，所以覺得很嘔，明天對南湖也希望可以報上次輸球之仇，給自己也設下單場要抓10個以上的籃板。

張婕柔從幼稚園到國三踢過約10年跆拳道，還是黑帶三段高手，在阿姨朋友介紹下展開籃球生涯，「自己當初也不太清楚籃球是什麼，就這樣打起籃球，雖然曾經因為很累想放棄，最後還是堅持下來了，也覺得籃球有隊友一起並肩作戰，比單打獨鬥的跆拳道有趣，很高興可以進入籃球的世界。」

(中時 )