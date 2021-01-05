開季前5戰可能讓一些勇士球迷感到焦慮，推特傳出一則冒名柯瑞(Stephen Curry)假留言，短時間吸引大量網友轉推，一度登上熱門話題。文中模仿柯瑞的口吻指出，如果我是一位過譽的球員，被我打敗的詹姆斯(LeBron James)又該怎麼說。

Steph speaking facts tbh y'all so quick to hate pic.twitter.com/5lRrcIMj3y — Depressed Nets Fan (3-4) (@DepressedNets) January 2, 2021

這個留言是從帳號Depressed Nets Fan (3-4)發出，「柯瑞說出事實了，你們都太急著酸他。柯瑞說：大家只因5場沒打好的比賽就貶低我的整個職業生涯。我的每一個冠軍戒指都是打敗他們認為的史上最偉大球員。如果我只是被吹捧出來的，那他又算什麼？」

當然柯瑞從沒說過這樣的話，不幸的是被許多人當真並轉推，還有網友批評柯瑞亂說話。真正的柯瑞球迷都知道他絕非那樣的人，只是闢謠的腳步難以跟上煽風點火的速度。還好前日柯瑞打敗拓荒者飆出62分，一吐開季不順的悶氣，也成功轉移大家的目光。

柯瑞2015年拿下例行賽MVP並打贏總冠軍賽，卻沒拿到總冠軍賽MVP，這一直是他被酸民攻擊的地方。不過正如柯瑞的妻子所說，他是一個重視團隊多於個人的球員。他有辦法成為史上首位全票MVP，總冠軍賽卻願意把功勞讓給隊友，這樣的人理應被稱讚而不是被酸。

(中時新聞網)