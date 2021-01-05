2018年的日本關西機場事件，導致駐日大阪辦事處處長蘇啟誠輕生，台北市議員羅智強當時在臉書痛批，逼死蘇的就是駐日代表謝長廷。事隔2年，謝長廷跨海提告，向羅智強求償100萬元。今（5）日羅智強再提起此事，要謝長廷告人就別躲，出庭對質。

羅智強今在臉書表示，前年在關西機場風波中，謝長廷對媒體說「大阪辦事處如果是錯，那大阪應該道歉嘛！」「大阪是屬於外交部任命的」，火速切割大阪處，隨後綠營網軍IDCC，以及民進黨民代蔡適應等人的帶風向下，綠營媒體把矛頭對準了蘇啟誠，最後造成了蘇啟誠以死明志。

羅智強指出，謝長廷的推諉，被他的上司、外交部部長吳釗燮打臉，說「謝長廷對大阪處，有指揮監督之權責」，因此想請問，為什麼謝長廷要把責任全部推給大阪處，說大阪處應該道歉？如果謝長廷沒有在媒體前，把責任推諉給大阪處，蘇啟誠處長還需要「以死明志」嗎？這樣的謝長廷，還有臉告人？

羅智強呼籲，敢告就敢當，既然謝長廷有時間返國為核食帶風向，何不返國到法庭對質，並喊話謝長廷「你來告，我不怕！」「告到我破產也不怕」，會成為最早揭發IDCC的人，就是因為看不慣綠營網軍的操作，並批「只是瞧不起謝長廷，敢告不敢當，實在沒擔當」。

謝長廷，告人就別躲，出庭和羅智強對質 謝長廷向我提告，求償100萬元 謝長廷前年在關西機場風波中，對媒體説，「大阪辦事處如果是錯，那大阪應該道歉嘛！」、「大阪是屬於外交部任命的」，一把次元刀火速的切割了大阪處 後來在綠營網軍idcc，... 由羅智強發佈於 2021年1月4日 星期一

(中時新聞網)