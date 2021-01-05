隨著網路發達，臉書出現不少各種「匿名投稿」的爆料粉專，對此，台灣美容外科醫學會昨(4日)在臉書上指出，有醫療人員長期受到未審先判，未經查証的報導，於是催生了不肖網路平台產業，製造假貼文，假分享，並收取美其名平台保護費、管理費，甚至直接勒索移除文章費用。對此，台灣美容外科醫學會聯合台灣整形外科醫學會等6大醫學會，發表共同聲明，呼籲民眾一起拒絕假消息。

台灣美容外科醫學會在臉書專頁上發出聲明表示，身為醫療人員，看盡了過去不同科的醫師，護理師，長期受到未審先判，未經查証的報導，有些還直接曝光醫療人員的照片，指名道姓的謾駡，這些醫療從業人員所受的苦，百口莫辯。更痛心說道，「即使遲來的司法還人公道，永遠的傷害已經造成，回不去了」。

這樣的情況讓台灣美容外科醫學會等6大醫會，決定發出共同聲明，呼籲民眾，「看到網路平台消息、貼文、留言和報導，真假事實未釐清前，請勿先下評論；需秉持客觀公正的態度，切勿淪為有心人網路輿論審判操弄，製造假貼文（偽造人時地物），勒索醫療人員，收取假消息保護費，助長謾罵威脅歪風之工具」。

此外，台灣美容外科醫學會更提醒，當事人應尋求法律途徑公平正義處理，而非在網路上發表單方面說法，謾罵誹謗、恐嚇霸凌。違法行為，牽涉刑法，請大家理性冷靜以對。更指出，不肖平台可以暫時隱身在國外公司，國外平台，躲避台灣檢調，但是無法永遠逍遙正義法外的。希望民眾能夠睜亮眼睛，正確判斷訊息的真偽。

(中時新聞網)