29歲詹姓男子載著2名男性友人今清晨1點多駕車行經八德區介壽路二段與巧克力街口，健巡邏警心虛踩油門加速逃離，八德警方立即呼叫警網追趕，果真在車上起出安毒，且3男都有毒品前科，訊後依毒品罪嫌送辦。

八德警分局八德派出所副所長邱昱、警員蘇俊龍，今凌晨1點多巡邏行經八德區介壽路二段與巧克力街口時，發現1輛車突然加速駛離，直覺有異，立即跟車尾隨並鳴警報器、警示燈，示意停車受檢，也通報線上警網攔截圍捕，過程全遭民眾拍下並上傳臉書社團記憶八德。

警匪一陣追逐，八德警以優勢警力在東勇與義勇街口攔截到該車，並在29歲詹姓男子身上查獲1包安非他命，25歲的李姓男子及32歲的邱姓男子都有毒品前科，立即將車上3人帶返派出所製作筆錄，訊後依違反毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦。

警方表示，會持續針對可疑人車加強實施盤查，並將針對毒品等不法情事加強查緝，以淨化社會治安。

見警車心虛踩油門想逃 八德警街頭緝毒

見警車心虛踩油門想逃 八德警街頭緝毒

(中時 )