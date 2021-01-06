員警獲報到場除喝止賴男行為外，並以辣椒水制止，隨即上銬管束，後由消防隊人員強制就醫。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

台中太平區5日深夜發生男子酒後起口角拿菜刀自殘事件，31歲賴姓男子疑似與33歲的哥哥酒後為金錢起口角，不但情緒不穩大聲咆哮，還持家中菜刀自殘，家人只好報警請求警方協助，警方耐心安撫他無效，只好用辣椒水制止，並上銬管束，才順利讓消防隊人員將他強制就醫。

台中市太平警分局新平派出所5日約23時28分獲報，在新光路一處民眾有男子持菜刀自殘，員警到場，當時現場已無人持刀，僅看到賴男頭部淌血，並情緒激動在屋內大聲咆哮。在旁的家屬則表示，其頭部傷勢是賴男持刀敲打自己頭部造成。

經了解賴男是酒後和大他2歲的哥哥為金錢起口角引起，哥哥見他情緒不穩竟持家中菜刀自殘，才報警請求協助。員警看到賴男情緒失控，除喝止其行為外，並以辣椒水制止，隨即上銬管束，後由消防隊人員強制就醫。賴男送至太平國軍總醫院後，經診斷傷勢為額頭及顏面輕微擦挫傷流血，無生命危險。

(中時 )