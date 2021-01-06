一名網友控訴騎機車停在廟口時，遭一間攤販亂潑油，導致背包、車上沾染大片油漬，他向對方反應後，竟拿到礦泉水和衛生紙，被要求自己擦洗，他暴怒在網路上公開惡狀；不料貼文釣出攤商老闆回嗆，他有意負責清理，但該網友當下只要求賠償8千元，提出要報警後，對方竟馬上離開現場；2人在網路上針鋒相對、各持己見。

男子控訴機車和背包被攤販潑油，攤商則回嗆對方開出索賠8千。（圖／臉書「爆怨2公社」）

該網友在臉書「爆怨2公社」發文表示，他去年12月底到騎車到雲林北港媽祖廟拜拜，機車停在廟口時，竟遭到一間賣炭烤玉米的流動攤車無來由地潑油，導致他的車子、包包和鞋子上都是油漬，他當下找老闆理論，對方只給他一瓶礦泉水和幾張衛生紙要他自己擦洗，還辯說是攤子不小心翻掉，導致油潑出。

該網友懷疑老闆亂丟廢油時潑灑到他，他當下要求老闆賠償，嗆說要找警察處理，還控訴老闆全程沒有戴口罩、吃檳榔。不過臉書文章一張，該攤商老闆就出面澄清，當下的確是推車時，豬油不小心翻倒了，該網友當下馬上索賠8千元，他不接受此金額，要求請警察處理，沒想到該網友就直接離開，事後才上網控訴。

男子控訴機車和背包被攤販潑油，攤商則回嗆對方開出索賠8千。（圖／臉書「爆怨2公社」）

男子控訴機車和背包被攤販潑油，攤商則回嗆對方開出索賠8千。（圖／臉書「爆怨2公社」）

攤販老闆說，他當下有說負責送洗衣店，但對方不願意，揚言報警後卻不到10分鐘就離開了。而該網友則再度留言解釋，該包包價格確實8千，但老闆聽到價格後就嗆「8千，我還80萬嘞！」他之後有其他行程所以先離開，該老闆則回嗆「你那個爛包值8千嗎？」雙方各持己見，在網路上唇槍舌戰。

男子控訴機車和背包被攤販潑油，攤商則回嗆對方開出索賠8千。（圖／臉書「爆怨2公社」）

(中時新聞網)