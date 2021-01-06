靜宜大學由美國主顧修女會所創立，以國際化教育的優勢，屢獲各界高度肯定！（陳世宗攝）

靜宜大學由美國主顧修女會所創立，以國際化教育的優勢，屢獲各界高度肯定！靜宜校方更開設多元的英語教學課程及工作坊，積極培育中小學外語教育人才；學生也發揮專業，走入社區，為沙鹿國小打造「行動英語村」，以提升孩童學習英語的興趣及成效！

靜宜校長唐傳義說，該校擁有國際化DNA與優勢，並重視3H教育，以Heart用愛關懷、Head用心思考、Hand實際行動，帶動與改變人才的培育。鼓勵師生發揮所學專業，對焦社區需要及議題、導入相關資源，善盡大學社會責任！

靜宜英文系主任吳蕚洲指出，因應台灣2030雙語國家的英語及雙語教育，該系除規劃完整的英語教學課程，培育學生具備專業力，並搭配師培教育中心所提供的教育相關課程，為儲備優秀的教學人才而努力！學生透過「行動英語村」相關活動，可整合專業、思考、設計與態度，在教學及團隊合作中，瞭解問題、找到解決方法！

靜宜大學「行動英語村」有別一般的英語營隊，學生出隊前，必須參與課程設計等工作坊。課程的規劃也結合文化典故，並藉由歌曲與遊戲等多元方式，讓孩童在歡樂氣氛中互動及學習。還有另一特色是以「文學與繪本」、「學科內容及語言整合」英語教學法，豐富孩童的文學想像，學習接納不同的議題。

文化與素養是近年英語教育的重點導向！英文系副教授丁玟瑛說，該系早於2008年在「文學式兒童英語教學」課程中，即融入童詩童謠、繪本與劇場教學等主題；引導學生跳脫傳統的單字文法式教學，也訓練應用文學、語言學的專業，帶領英語初學者以不同面向「玩」英文。學生在「行動英語村」中，將所學應用實際教學，累積實務經驗，為未來就業做好準備！

沙鹿國小教師陳彥妤說，與靜宜「行動英語村」合作邁入第2年，每次的活動總能帶來不同的驚喜，尤其是指導老師與學生的用心，及精心製作、能提升孩童學習成效及國際視野的教案與教具，期待明年再聚！

英文系四年級廖怡玟說，在課前，擔心所準備的教學內容，是否能符合孩童的能力與需要；教學過程中深刻體會，孩童像海綿，能快速吸收學習內容，聯想力也是一級棒，雖然有時考驗著老師的臨場反應。靜宜「行動英語村」也像「黏土」，孩童結合新舊知識，再雕塑出不同的模樣。每位孩童都是寶藏，用心挖掘，便能閃閃發光！

每次出隊都受益良多！英文系三年級林暐峰說，組員投入相當時間及心力，討論及擬定教案、製作教材，到最後的試教。此次選擇兼具多元、趣味及色彩豐富的繪本進行英語教學。為拉近與孩童的距離，特別搭配英語遊戲，不僅成功吸引孩童的注意力，也強化了學習英語的動力！

靜宜學生透過「行動英語村」，可整合專業、思考、設計與態度，在教學及團隊合作中，瞭解問題、找到解決方法！（陳世宗攝）

靜宜「行動英語村」有別一般的英語營隊，學生出隊前，必須參與課程設計等工作坊，課程也結合文化典故，並藉由多元方式，讓孩童在歡樂氣氛中互動及學習。（陳世宗攝）

靜宜學生在「行動英語村」中，將所學應用實際教學，累積實務經驗，為未來就業做好準備！（陳世宗攝）

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