23歲菲律賓空姐達賽拉（Christine Angelica Dacera）擁有甜美臉蛋與性感身材，IG吸引超過8萬人追隨。然而她日前卻驚傳與多位友人跨年夜當晚在四星級飯店開趴，隔日陳屍在房間的浴缸中，疑似遭到輪姦致死，消息一出震驚國際社會，其中62歲女歌手克萊兒（Claire de la Fuente）之子格雷戈里更因為也是派對參與者之一，被認為是嫌疑犯，忍不住在鏡頭前淚崩喊冤。

正妹空姐達賽拉在跨年夜隔日被發現陳屍浴缸中，當晚參加派對的11人都成為最大嫌疑人，女星克萊兒之子格雷戈里在母親的陪伴下接受外媒《CNN Philippines》專訪，坦承自己的確有參加派對，而且還是第一個發現達賽拉沒有心跳的人，由於達賽拉當時還有溫度、身體也尚未僵硬，眾人立刻幫她實施CPR急救術，可惜最終仍挽不回達賽拉的生命。

62歲女歌手克萊兒（Claire de la Fuente）之子受訪淚崩喊冤。

對於被外界認為是集體施暴的嫌疑犯之一，格雷戈里更是感到委屈，忍不住在鏡頭聲淚俱下地喊冤：「我怎麼可能是強暴犯！？我是Gay，我這輩子沒跟女人上過床！」克萊兒也非常心疼兒子蒙上不白之冤，她說這是一件很難承認的事，但我兒子真的是同志，我現在非常害怕格雷戈里受到不公平的對待。

菲律賓正妹空姐達賽拉日前驚傳全裸陳屍飯店浴缸中，更由於她的私密處有撕裂傷及殘存精液，大腿上還有一道很長的割傷，警方推測她生前極可能遭到性侵或輪姦。

(中時新聞網)