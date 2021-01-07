相遇不易，相守更難！許多人在熱戀期過後就要經歷種種摩擦，如果撐過磨合期，這段感情就能長久，但大部分的人就是過不了這關，而斷送了一段感情。星座運勢網站「星座愛情運勢」點名以下三個星座，近期的感情容易出現危機，將出現激烈的摩擦或爭執，另外也提供了三個解決秘訣，該如何打好感情的保衛戰呢？趕快來了解一下吧！

▍第三名：天蠍座

危機指數：★★★★☆

危機事件：被他人挑撥

近期你在感情上會遇到冷空氣來襲，有被他人挑撥離間的危機。此次危機和之前的小吵小鬧情況會不一樣，因為你不堅定的內心會讓對方大受傷害，甚至還會對你們的感情感到失望無比。唯有避開外界的干擾，拿出你的真心，感情才能重歸平靜。

▍第二名：射手座

危機指數：★★★★☆

危機事件：愛鑽牛角尖

由於最近忙亂的狀態，你很容易在另一半面前表現出強勢和不耐煩的態度，這勢必會引起對方的不滿情緒，成為矛盾的導火線。最重要的引爆關鍵出現在你溝通時的態度，本來想心平氣和的說一件事情，一不小心就鑽牛角尖，學會包容是你近期感情的重要課題。

▍第一名：雙子座

危機指數：★★★★★

危機事件：出現第三者

因為玩心太重，所​​以你與伴侶的意見經常會不統一，近期吵架的次數會明顯增多，最糟糕的是還有第三者介入的可能。別再因為一個打不通的電話，一次約會的遲到而胡亂猜忌了，給予對方足夠的信任，才能好好經營你們的感情。愛情就像是一種事業，通常相愛容易，相處很難。要維繫好一段感情，需要雙方共同做出長久的努力。

如何經營感情才會更長久呢？以下三招一定要學起來：

▍1.不要過於要求完美

兩人在一起的時間久了，難免會發現對方的缺點和不足，這時請不要輕易對他失望。試著多發現對方身上的優點，並去讚美對方。

▍2.保持坦誠

感情中最需要的是安全感，最容易缺失的也是安全感。一次完全坦承的聊天、一張放在IG或FB裡的合照、一個果斷拒絕其他異性示好的舉動，都會成為你們關係的穩定劑。

▍3.勿使用冷暴力

爭吵之後的冷戰，只會讓彼此都陷入負面情緒的惡性循環中。在兩個人的相處中難免有摩擦，遇到問題面對面攤開來說，才是最好的處理方法。

【本文轉載自微信官方帳號「星座愛情運勢」（ID：xingzuoaixingyunshi），經星座愛情運勢授權轉載】

(中時新聞網)