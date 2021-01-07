知名網紅吳夢夢因大尺度作風和拍攝性愛影片爆紅，未來還打算進軍日本成人片的業界，逐漸闖出自己的一片天，日前有一名女網友發問，由於經濟困難所以去面試AV女優，意外得知原來薪資能開到12萬元至14萬元價碼，而吳夢夢也親自回應打臉，揭開AV界真相。

一名女網友在PTT發文透露，面試官當時跟她說，AV女優的日薪可以達到12萬元至14萬元，並表示雖然會因為身材或長相微調，但其實相差不大，對此，經驗豐富的吳夢夢特地解答，原PO提到的公司是新創台灣製片商，然而主要市場在大陸，目前團隊包括導演、編劇、拍攝手法、男女優們都還有待進步。

吳夢夢親自位網友解答。(圖/翻攝自PTT)

吳夢夢也指出，目前還沒發現這間公司拍的影片有沒有外流，「這半年我已經有點懶得抓外流了，所以沒什麼在看；但被外流只是早晚的事，原PO需做好心理準備」，她也提到其實一般業內行情價是4-10萬元，但原PO去的那間公司比較要求品質，如果開到12萬以上，應該是原PO外在條件、談吐都不錯。

吳夢夢也提醒原PO，不用糾結日本和台灣給女優的價碼，畢竟兩國片商要找願意露全臉的女主角，難度根本不一樣，台灣要租場地的費用，相較之下也便宜很多，她希望原PO要仔細想清楚，「如果因為這個外流會影響妳目前生活的多少」，她表示如果能接受周遭輿論，那很歡迎新血加入。

(中時新聞網)