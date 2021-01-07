中職會長吳志揚任期將至，下任會長將由立法院副院長蔡其昌接任，秘書長將由蔡其昌指派，不過人選是誰外界眾說紛紜，其中樂天桃猿領隊劉玠廷日前卸任，被認為有機會接下中職秘書長一職，蔡其昌則笑說目前還沒有決定要找誰，不過一些基本條件需要符合。

劉玠廷自2004年就參與La New熊隊事務，自2012年接下Lamigo桃猿、樂天桃猿領隊，是打造猿風球隊的重要推手，不過在球團轉賣給日商樂天集團後，劉玠廷於今年將領隊一職交棒給樂天，外傳劉玠廷會是下任聯盟秘書長熱門人選，不過蔡其昌並沒有點頭承認。

「外界傳出很多人，光是我聽說就是好幾個人，這件事會等我上任後才任命，我今天仍是副院長，在上任前不會公布這件事。」蔡其昌於今日拜訪中職聯盟，與現任會長吳志揚相談甚歡。

蔡其昌開出條件，他希望未來能與秘書長率領聯盟團結棒球界，他認為只有團結了，棒球的餅才能做大，才能組成球迷最愛最強的國家隊，「我未來選的秘書長要能配合我的想法，行政能力要有經驗，對棒球事務熟悉，領導統御要有歷練，希望能符合這些條件。」

蔡其昌本身就是球迷，這些日子以來也相球界朋友徵詢過意見，不過至今尚未有人選，「到今天為止還沒決定找誰當秘書長，有請朋友推薦，也有跟一些人聊過，但還沒決定。」

立法院副院長蔡其昌（右）到中職聯盟拜會中職會長吳志揚（左）。（劉宗龍攝）

(中時 )