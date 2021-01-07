家住高雄林園80歲高姓老翁， 6日上午向老伴表示要去公園散步後，隨即失去音訊，家人苦尋未果，也急著報警協尋，最後警方在巡邏時發現老翁在距離住家10公里外的前鎮漁港附近徘徊，並平安載送老翁返家，這才結束一場虛驚。

前鎮警分局草衙派出所所長黃和聖表示，家住林園的一名80歲高姓老翁，昨上午向老伴表示要去公園散步後，卻遲遲沒有回家，甚至也沒回來用午餐，老翁的家人除了報警協尋外，也四處向老翁的友人打聽下落，但卻一無所獲，又適逢寒流低溫來襲，更是讓老翁的家人擔憂老翁的安危。

草衙派出所巡佐翁瑞材、警員謝忠村、黃竑偉在下午巡邏經過前鎮漁港附近，發現一名老翁獨自一人走在路上徘徊，直覺有異，於是主動上前關切，但老翁語焉不詳，面對員警詢問完全無法清楚表達，員警見老翁被寒冷的低溫凍的直發抖，臉色慘白顯有失溫之慮，趕緊將老翁帶回駐地，並提供熱飲及便當給老翁充飢保暖。

警方觀察老翁衣著，發現他衣服上繡有姓名及電話，也赫然發現老翁就是通報協尋的對象，驚訝之餘也趕緊通知老翁家人。老翁的妻子接到員警通知趕來，頻頻向員警道謝，見到老伴平安無恙，總算放下心中大石，夫妻倆相擁而泣，也讓一旁的員警為之動容。

(中時 )