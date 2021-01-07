因辱罵外送員事件引起公憤的富王鴨肉粉專，今（7日）突發文道歉，宣布將關閉專業，坦言「輿論壓力太大，撐不住了」。(摘自臉書粉專)

台中富王鴨肉店因辱罵外送員事件引起公憤，不但讓名聲掃地，也害店面至今仍閉門深鎖，無法營業。但店家始終沒有出面道歉，更疑似創立新臉書粉專在上面發文挑釁、抒發情緒。今（7日）突發文道歉，宣布將關閉專頁，坦言「輿論壓力太大，撐不住了」，要向大家珍重再見，不過，文末卻又開始嘻皮笑臉。網友嗆，「假粉專要落跑了？」

自從鬧出「毛長齊」風波後，台中富王鴨肉店就閉店不營業，也將原先粉專關閉，接著網上便出現不少打著「富王鴨肉店」名號的粉專出現。其中擁有最多粉絲的「新富王鴨肉專賣店」頻頻發出爭議貼文，繼續遭網友砲轟，把名聲越弄越臭。

就在7日傍晚，「新富王鴨肉專賣店」突然貼出道歉啟事，宣布即將關閉粉專。貼文指出，「我們天天都在思考著自己的錯誤，背著網民的輿論壓力日復一日。」似乎不堪承受輿論壓力，粉專沉重宣布「人無完人沒有誰是完美，天下無不散的宴席，讓我們互相道聲珍重再見，我們有緣再見」。

粉專坦言，因外界壓力與網民輿論太大，撐不住了，決定自17時準時關閉粉專，附圖更寫著「不想走的人，總是先說再見。」不過，文末卻又表示「啊然後我吃完晚餐就會開了」，不認錯的態度始終如一。貼文一出，網友繼續嗆說「別走，鴨毛哥還沒在電視上曝光道歉，要持續把他逼出來」、「不敢承認假專頁要落跑了」、「不許你這麼調皮」。

另外一個粉專「北屯富王鴨肉」也在底下留言說，「反串粉專自己知道關閉很好，本店就不告你了。」（摘自臉書粉專）

已經越來越多人猜測，此粉專非本人經營，可能為反串性質。甚至，另外一個粉專「北屯富王鴨肉」也在底下留言說，「反串粉專自己知道關閉很好，本店就不告你了。」對此，粉專則回擊表示「請勿再繼續反串，傷及本店優良商譽，請迷途知返。」其實，粉專日前接受記者詢問時，就不斷迴避真實性，僅回「就當我是反串」，讓外界霧裡看花，網友認為，恐怕兩個都是假帳號，真正的鴨肉店老闆，或許根本從沒發聲。

(中時新聞網)