桃園市一名林姓外送員，去年2月跑單送餐時，看到少女獨自開門取餐，搭訕詢問年齡後，趁找零錢時對少女摟腰，並且出手襲胸。少女受到驚嚇急著關門，外送員還以身體阻擋，二次襲胸並且觸摸對方下體。事後少女報警抓人，桃園地方法院審理後，判處林男有期徒刑8個月。

檢警調查，林姓男子擔任某外送平台外送餐點人員，去年2月23日中，接單送餐至龜山區一處民宅，看到來開門的少女獨自在家，林男搭訕詢問得知少女才17歲，竟然藉著找零錢時將少女一把拉近，不但觸碰少女腰部，還故意觸摸胸部，少女受到驚嚇，連忙後退想要關門。林男見狀立即用身體擋住大門，且不顧少女反抗推拒，從門縫伸手再次撫摸少女胸部與、下體，嫌犯得逞後迅速逃離現場，少女則是打電話報警抓人。

檢警偵辦時，少女指證歷歷並提出訂餐明細佐證。嫌犯則是坦承犯行，檢方偵結依強制猥褻罪嫌起訴。法官審理認定，林男明知少女未成年，趁機觸摸少女胸部與下體，基於同一犯意，在密切時間、共同地點實施，應論以接續犯一罪。由於嫌犯至今未與少女達成和解，因此依成年人故意對少年犯強制猥褻罪，判處林男有期徒刑8月，可上訴。

(中時新聞網)