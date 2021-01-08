中美晶今日公告營收，2020年12月的合併營收達54.86億元，月增率6.74％，年增率3.60％。其中，太陽能產品12月的營收為5.6億元，月增22.98％。中美晶2020年全年的合併營收為613.97億元，創歷史第三高！與2019年相較，減少6.28％。若除去匯率干擾因素，以美金原幣計算，則2020年與2019年全年營收相近，僅微降1.9％。

中美晶旗下的半導體子公司環球晶圓今日亦公告營收，2020年12月的合併營收達49.27億元，月增率5.12％，年增率3.93％，2020年全年的合併營收為553.59億元，年營收創歷史第三高! 雖受新台幣強勢升值影響，致全年營收較2019年微減4.71％，但若以美金計算，2020年全年營收與2019年相近，僅略減0.26％。環球晶圓對母公司中美晶全年的營收挹注高達9成。

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