籃網明星後衛厄文又開始想在球隊內部鬧事了嗎？《The Athletic》權威記者查拉尼亞8日爆料，厄文突然宣布將因個人因素缺席今天籃網主場面對七六人之戰，就連籃網總教練納許都不知道他為何缺陣，也讓籃網今天遭遇七六人將很難打。

「我不知道厄文缺陣的具體原因，我想應該可能是私人事務，」納許賽前表示，「半小時之前我給他發過簡訊，但到現在都沒有收到回覆。」畢竟厄文並未傳出任何傷痛或感染新冠消息，如今卻突然在賽前宣告缺陣，難免引發外界猜疑。

厄文本季替籃網打了7場例行賽，平均每場拿下27.1分、6.1助攻與5.3籃板，如今少了他的坐鎮，加上杜蘭特仍因可能接觸感染新冠者，處於7天隔離期間，最快要到下周二才可歸隊，籃網想贏暫居東區第1的七六人，確實不太容易。

只是厄文過往「黑歷史」太多，不僅曾在騎士公開提出交易申請，也在效力塞爾提克期間，跟球隊高層與隊友大鬧不合，如今突然又傳出他因私事缺席比賽，是否代表他又不爽籃網高層或隊友？就看接下來美媒能否爆出來吧，可是他又可能不爽了。

(中時 )