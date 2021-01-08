半導體檢測廠—閎康(3587)公布2020年第4季合併營收為8.22億元，年成長17.09%，創下單季歷史新高，隨著半導體產業因5G、車用電子滲透率提升，晶片開發將更趨多樣化，且各國政府對於半導體產業之重視，對半導體研發推波助瀾，欲加速產品上市進度及新製程開發，檢測實驗室之重要性將與日遽增，閎康可望搭上半導體檢測龐大商機，早盤股價開高。

閎康業務重點在於協助客戶進行研發，提供各產業電子元件及材料相關的電性及物性檢測。2020年第四季許多產業受到晶片短缺之影響導致營運動能延宕，然而閎康並非量產型公司，業績主要由新產品、新製程、新技術之研發帶動，因而較不受供需之波動影響。

閎康2020年12月合併營收為3.14億元，年成長28.47%，累計第4季合併營收為8.22億元，年成長17.09%，2020年合併營收為30.62億元，年成長20.47%，單月、單季及2020年營收同創歷史新高，且連續3年營收成長大於20%，且因產品結構優化，2020年前3季獲利亦創歷史新高。

隨著5G手機和IOT產品陸續推出，預期2021年5G滲透率將由2020年的19%翻倍至2021年40%，帶動半導體在手機和物聯網之內容價值提升，加上車市復甦，電動車因各大車廠相繼投入，銷售量大幅增加，整體車用半導體產值快速攀升，市場普遍預期，2021年全球半導體市場將成長近10%；5G及車用電子趨勢，將使晶片開始趨向多元化，客戶為加速產品上市速度，將更為倚賴檢測實驗室，協助縮短開發時程。

閎康表示，公司在材料分析(MA)、故障分析(FA)與可靠度分析(RA)領域深耕已久，能替客戶提出解決方案，加速研發進度；若以整體產業發展角度來看，美國限制中國半導體產業採用美國技術，造成各國對半導體發展愈發重視。其中，大陸財政部於12月中公告，啟動歷來最大的半導體免稅政策，並擴及半導體整體產業鏈，歐盟17國亦為提高技術自主，計劃將在未來2~3年內投入1450億歐元，推動研究及投資先進處理器及半導體技術。美國雖未正式提出獎勵計劃，然美國晶片產業協會、INTEL及高通等公司，已不斷呼籲美國政府提供聯邦獎勵措施，以維持半導體產業競爭力；因而可預見的未來，半導體產業將為各國高度重視之產業，晶片開發及製程技術發展將百花齊放，檢測實驗室由於具加速研發之特性，將扮演更重要角色。

閎康指出，半導體產業將因5G、車用電子滲透率提升，晶片開發將更趨多樣化，而各國政府對於半導體產業之重視，將對半導體之研發推波助瀾，而欲加速產品上市進度及新製程開發，檢測實驗室之重要性將與日遽增，閎康近20年來皆深耕於半導體領域，已於亞洲站穩腳步，未來將伺機往美國、歐洲佈局，掌握半導體檢測龐大商機。

(時報資訊)